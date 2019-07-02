مال وأعمال

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن تقديم شركة النقل العام خطة عمل واستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، حيث تقوم الهيئة بدراستها لاتخاذ قرار بشأنها، لافتة أنه في حال تنفيذ تلك الخطة فإن ذلك سينعكس إيجاباً على وضع الشركة والارتقاء بخدماتها.

وقالت الهيئة إنها طلبت وضع خطة من قبل مجلس الإدارة تعكس توجهات التطوير بشكل رقمي ووضع الخطط اللازمة لمتابعتها من خلال التعاقد مع أفضل الشركات الرائدة لتقييم وضع الشركة الحالي وتشخيص وضعها، مستدركة أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد استراتيجية الشركة للفترة من 2019 وحتى 2023 والتي تعد إحدى الركائز الرئيسة والمهمة لخطة الهيئة العامة للاستثمار لتطوير أداء وعمل الشركة من خلال تقديم أفضل الخدمات التشغيلية باعتبارها أحد المرافق الخدمية المهمة في الدولة.

ووفق ردود الهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني، فإن المواقع الممنوحة للشركة يصل إلى 43 موقعاً موزعة بواقع 40 موقعاً تابعة لوزارة المالية و3 مواقع تابعة للهيئة العامة للصناعة وتتمثل في كراج الشويخ وكراج ميناء عبد الله وسكراب النعايم.

وفيما يتعلق باستغلال المواقع، أشارت الهيئة العامة للاستثمار أن هناك استغلالاً لعدد 29 موقعاً مستغلاً و14 موقعا جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلالها.

وعن اعتماد قرار مجلس الوزراء باعتماد شركة النقل العام كناقل وطني في مجال النقل البري، أجابت الهيئة العامة للاستثمار بالقول اصدر مجلس الوزراء تعميماً على جميع الجهات الحكومية لاتخاذ اللازم نحو إعطاء الأولوية لشركة النقل العام الكويتية فيما يتعلق بعقود الخدمات النقل الخاصة بها وتسهيل الاجراءات المتعلقة بتخليص معاملات الشركة.

وحول عدد خطوط النقل العاملة حالياً لدى الشركة وعدد الباصات والحافلات العاملة وخطط تطوير الأسطول، أفادت الهيئة العامة للاستثمار بأن عدد خطوط النقل العام يبلغ 28 خطاً وأن عدد الحافلات العاملة يبلغ 350 حافلة ويبلغ إجمالي عدد الحافلات المتعاقد على تشغيلها مع جهات الدولة المختلفة 610 حافلات.

وبينت الهيئة العامة للاستثمار أن الشركة تسعى لإعداد خطة متكاملة ومتوازنة لكيفية تطوير النقل العام وعمليات الشركة التشغيلية من خلال تحديث أسطول حافلاتها بالكامل بناء على الإطار الزمني الذي يتوافق مع سنوات تنفيذ مخرجات الاستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات العالمية الحديثة ذات الجودة العالية والصديقة للبيئة سعياً من الشركة للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات النقل الجماعي وسوف يتم وضع استراتيجية الشركة على هذا النحو بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.

