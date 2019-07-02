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البورصة تواصل تحليقها في المنطقة الخضراء


أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 10?5 نقاط ليبلغ مستوى 5842?7 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?18 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 116?9 مليون سهم تمت من خلال 6218 صفقة نقدية بقيمة 35?7 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2?4 نقطة ليصل إلى مستوى 4768?9 نقطة بنسبة 0?05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41 مليون سهم تمت عبر 1631 صفقة نقدية بقيمة 3?6 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14?5 نقطة ليصل إلى مستوى 6391?5 نقطة بنسبة ارتفاع 0?23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 75?9 مليون سهم تمت عبر 4587 صفقة بقيمة 32?12 مليون دينار.


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