مال وأعمال

تدخل الكويت عالم الحفر البحري على النفط مجدداً بعد محاولات في الستينيات والثمانينيات، بعد أن وقعت شركة نفط الكويت مع شركة هاليبرتون العالمية عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية بقيمة 181 مليون دينار.

حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد السلطان خلال مؤتمر صحافي ان الكويت بتوقيع هذا العقد تدخل الكويت رسميا عهدا جديدا من إنتاج النفط والغاز مشيرا الى ان مشروع الحفر البحري الاستكشافي يتضمن 6 آبار بحرية 3 منها تطويرية، والأخرى عميقة ضمن عمليات الاستكشاف. واوضح السلطان ان عمليات الحفر البحري لها 3 أجزاء اولها ابراج الخفر وثانيها الخدمات المتعلقة بحفر الآبار واخيرا الخدمات اللوجستية والنقل لافتا الى ان الحفر البحري يختلف تماما عن البري خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المساندة للحفر المتكامل. واشار السلطان الى ان هناك عددا كبيرا من الجهات الحكومية ستساعد في عمليات الحفر البحري مبينا ان الابار الستة التي سيتم حفرها منها ثلاثة آبار حفر عميق وثلاثة اخرى آبار للطبقة الطباشيرية، متوقعاً أن تبدأ عمليات الحفر الفعلية بعد عام كام من الآن.

واكد ان مشروع الحفر البحري يعتبر تحديا حقيقيا لنفط الكويت متوقعا انتاج نحو 100 الف برميل يوميا ووجود كميات من الغاز الحر في الحقل وأماكن الحفر المحددة مع تطوير الحقل بالكامل والبدء في الانتاج «نفط الكويت وضعت جميع الاحتياطات للبدء في المشروع مع التخطيط الكامل لأنشطة للحفر المتكامل».

ولفت السلطان الى ان الطرح تم لعدد ثلاث شركات عالمية متخصصة في الحفر البحري وتمت الترسية على شركة هاليبرتون موضحا ان التأخير في توقيع العقود جاء لان نفط الكويت عملت لفترة طويلة لتجهيز العقود وأخذ الخبرات من الشركات الزميلة في المنطقة وخصوصا التي تعمل في الحفر البحري الذي يعد نوعا جديدا علي الشركة.

واشار الى وجود تعاون بين الجهات الحكومية ونفط الكويت والمقاول للمشروع والذي سيكون مسؤولا أيضا عن العمالة والنقل والتخزين.

