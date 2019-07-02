مال وأعمال

أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقات مُتفق عليها على أسهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.73 ملايين دينار.

وبحسب بيان الشركة للبورصة أمس، تم تنفيذ صفقة بعدد 10.793 ملايين سهم على أساس سعر 75 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 809.435 آلاف دينار.

كما تم إتمام تنفيذ صفقة أخرى على عدد 27.766 مليون سهم على أساس سعر 105 فلوس للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 2.915 مليون دينار. وأوضحت «عقار» أن الصفقة الثانية كان الطرف البائع فيها شركة سناتكو الدولية للتجارة العامة، فيما مثل الطرف المُشتري شركة المسار للإجارة والاستثمار -عملاء 1- لصالح شركة بيان الوطنية العقارية.

