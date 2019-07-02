مال وأعمال

أكد السفير الباكستاني لدى الكويت غلام دستجير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد متصاعد حيث بلغ حجم الصادرات الباكستانية إلى الكويت نحو 180 مليون دينار خلال العام الماضي، بينما بلغت حجم الصادرات الكويتية إلى باكستان ما يقارب 1.5 مليار دولار وهي أغلبها منتجات بترولية مثل الزيت والديزل. وشدد دستجير - في تصريحات صحافية على هامش تدشين معرض الأعمال الباكستاني والمانغو الباكستاني الذي أقيم مساء أمس الأول في جمعية الزهراء التعاونية - على متانة العلاقات بين باكستان والكويت، موضحاً أن العلاقات الاقتصادية والأخوية بين الدولتين في تنامى مستمر، لاسيما في الزيارات المتبادلة بين وفود البلدين الأمنية والاقتصادية.

سوق واعد

وأوضح أن هناك إقبالاً كبيراً على المنتجات الباكستانية من السوق الكويتي سواء من المواطنين الكويتيين أو من الجالية الباكستانية، مؤكداً أن السوق الكويتي من الأسواق الواعدة التي تتمتع بقوة شرائية ضخمة.

وعن الاشكاليات التي تواجه المنتجات الباكستانية في السوق الكويتي قال دستجير انها تتمثل في عمليات الشحن والنقل والتخزين، بالإضافة إلى العرض، موضحاً أن خطوط الشحن من خلال شركات الطيران المباشرة من مدينة لاهور واسلام آباد إلى الكويت التي ترسل طازجة إلى السوق الكويتي بشكل شبه يومي.

وحول نهاية خدمته كسفير لباكستان في الكويت، أثنى دستجير على فترة عمله في الكويت كسفير لدولة باكستان والتي استمرت ثلاث سنوات، مؤكداً أنه استطاع بذل كافة الجهود في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

وذكر دستجير أنه خلال فترة عمله ساهم في نمو التبادل التجاري بين غرفة التجارة والصناعة الكويتية وغرفة التجارة في باكستان، عبر إقامة بعض المعارض سواء في الكويت أو باكستان، مضيفاً أن معرضي لاهور وكراتشي كانا الأبرز خلال تلك الفترة، متمنياً زيادة واستمرار هذا التعاون بين البلدين خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ومن جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية م. سعد العتيبي هذا المهرجان يقام للمرة الخامسة على التوالي في جمعية الزهراء التعاونية وهو دور تعاوني مجتمعي وتسويقي لمنتجات الدول العربية والإسلامية والصديقة والترويج للبضاعة المميزة ونحن سباقون في تقديم الخدمات المميزة والمهرجانات التسويقية على مدار العام، ونحن في فترة الصيف وهو موسم مهم في التسويق والترويج. وبسؤاله عن المشاريع الجديدة ذكر ان المجلس الجديد بدأ اعماله بتقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة وتم رسم خطة للسنة المقبلة ترتكز على 3 محاور رئيسة الاول التسويق والمهرجانات والعروض والثاني الشأن المجتمعي والخدمات والمحور الثالث الاستراتيجي وهو افتتاح مشاريع ومنافذ بيع لجمعية الزهراء بشكل اكبر، مبينا اننا وقبل اسبوعين احتفلنا بتدشين أعمال الحفر لفرع ق8 ونأمل بدء العمل قريبا في الفرع 2 و6، الى جانب الانتهاء من التصميم النهائي لديوانية المنطقة. وفيما يتعلق بالأنشطة الصيفية قال: طرحنا دليل الانشطة الصيفية للعام 2019 يتضمن كل الفعاليات مع المراكز المتفق معها وهي كبرى المراكز الترفيهية والنوادي الصحية والمراكز التعليمية والدليل من 64 صفحة يشمل كل الخصومات، موضحا ان عطلة الصيف مهمة جدا للاستفادة من اوقات الفراغ في كل ما هو مفيد. وأوضح نائب المفوضية الباكستانية لما وراء البحار وسيم أختر أن هذا المهرجان السنوي يعد فرصة جيدة لزيادة التبادل التجاري بين الكويت وباكستان، مؤكداً على أن مشاركة عدد من سفراء وممثلي الدول يأتي دعماً وتأكيداً على أهمية هذا المهرجان السنوي.

الاتفاقيات التجارية

قال رئيس مركز الكويتي الباكستاني (PBC) أحمد عبد الله الكندري، أن العلاقات الكويتية الباكستانية حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بفضل التقارب السياسي والاقتصادي التاريخي بين البلدين، وهو ما ظهر واضحاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيارات الوفود. وبدوره قال مدير مركز الكويت الباكستاني للاعمال حافظ محمد شبير ان معرض المانغو الباكستاني هو بهدف التعريف بهذا المنتج الذي اعتبره الافضل في العالم ولا علم للكويتيين به، مشيرا إلى أن المعرض المقام هو الخامس، ويحظى باقبال كبير حيث استطعنا ان نحقق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية اذ يعتبر اكثر من 85 في المئة من عشاق المانغو الباكستاني من غير الباكستانيين.