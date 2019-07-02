مال وأعمال

منحت مجلة يورومني العالمية شركة الوطني للاستثمار جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز يورومني للتميز لسنة 2019 الذي عقد في دبي.

وقامت مجلة يورومني باختيار «الوطني للاستثمار» كأفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2019 بناءً على عدد من المعايير التي وضعها خبراء الخدمات المالية والتمويلية والتي من اهمها عدد وحجم الصفقات، والخدمات والاستشارات المقدمة، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة لمواجهة ظروف السوق، والابتكار، والتسعير، والسمعة في السوق.

وتسلم مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية في الوطني للاستثمار راني سلوانس، ومساعد نائب الرئيس - للخدمات المصرفية الاستثمارية مشاري بن سلامة، جائزة «الوطني للاستثمار» عن فئة أفضل بنك استثماري في الكويت، وسط حضور وحشد من كبار رجال الاقتصاد والأعمال في المنطقة.

وسلطت يورومني الضوء على نموذج اعمال شركة الوطني للاستثمار القائم على تحقيق رضى العملاء من خلال توفير منتجات وادوات يتم تصميمها خصيصا لتوائم متطلبات العملاء، وتحقق أهدافهم قصيرة الأمد وطويلة الأجل، استنادا إلى معايير واضحة من الشفافية، واتفاق متبادل بين العميل ومسؤولي الشركة حول مستويات المخاطر التي يتم تحديدها مسبقا، وهو ما جعل الشركة ضمن قائمة اهم وأكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة.

ومن جهته، صرّح فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار قائلا: «ان حصولنا على هذا التقدير الدولي من قبل يورومني يعد دليلاً على قدرة وكفاءة مجموعة الخدمات المصرفية في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية متطورة ومبتكرة تتواءم مع أوضاع الأسواق والأهداف الاستثمارية المتعددة، وهو الأمر الذي نسعى دوما إلى تحقيقه انطلاقا من حرصنا الدائم على مواكبة معايير التميز المحلية والعالمية خاصة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية».

وأضاف الحمد: « تأتي هذه الجائزة كنتيجة لإتمام «الوطني للاستثمار» عدة صفقات ناجحة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال العام الماضي، كما تعكس الجهود الدؤوبة، والعمل المستمر، والفهم المتعمق لاحتياجات عملائنا ومتطلباتهم الاستثمارية، حيث نؤمن أن لكل عميل متطلبات فريدة، لذا نقوم باتباع الأسلوب الاستشاري لإيجاد الحلول المبتكرة المناسبة له، بالإضافة إلى حرص فريق عمل الوطني للاستثمار على تلبية هذه الاحتياجات عن طريق الخبرة المتخصصة والمرونة في التأقلم مع متغيرات السوق من أجل تحقيق أفضل قيمة لاستثماراتهم».

من جانب اخر، علق مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية راني سلوانس قائلا: إن حصولنا على هذه الجائزة يعكس ريادة مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الوطني للاستثمار محلياً واقليمياً في تقديم خدمات ذات مستوى عال من الاحترافية والدقة، خاصة في مجال خدمات استشارات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات وإصدارات الأسهم والسندات، واستشارات الإدراج، والاستشارات التمويلية وغيرها من الخدمات الاستشارية.

