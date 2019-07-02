مال وأعمال

قال تقرير شركة كامكو للاستثمار ان اجواء الأسواق المالية اتسمت بالإيجابية بصفة عامة في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام 2019، حيث حققت جميع فئات الأصول تقريباً عوائد إيجابية منذ بداية العام. كما يعد هذا أفضل أداء تسجله الأسواق العالمية على أساس نصف سنوي على الإطلاق في ظل استمرار تفاؤل المستثمرين. وكانت الأسهم الأميركية الأفضل أداءً على مستوى الأسواق المالية الكبرى، بنمو بلغت نسبته 17.3 في المئة، في حين شهدت أوروبا (باستثناء المملكة المتحدة) نمواً بنسبة 14.9 في المئة. وارتفع الأداء الإجمالي للأسواق المتقدمة بنسبة 15.6 في المئة منذ بداية العام بما أدى إلى ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 14.9 في المئة. هذا ولم يكن أداء السلع بمنأى عن موجة الارتفاعات، حيث تمكنت هي الأخرى من تسجيل مكاسب بنسبة 13.3 في المئة في ظل ارتفاع مؤشر الذهب بنسبة 10 في المئة، بينما ارتفع سعر مزيج خام برنت بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام. وجاء ارتفاع أسعار النفط على الرغم من المخاوف المتعلقة بتزايد الامدادات إلى جانب التراجع الذي شهده الطلب.

وتصدرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عناوين الأخبار الصادرة خلال العام وأثرت على الأسواق في مايو 2019 في ظل مراوحة المباحثات مكانها دون اتخاذ اتجاهاً محدداً. إلا ان ذلك الوضع لم يقف حائلاً دون ارتفاع أسواق الأسهم الصينية التي سجلت نمواً بنسبة 19.4 في المئة هذا العام. أما بالنسبة للولايات المتحدة، تشير أحدث البيانات إلى استقرار معدلات النمو الاقتصادي في ظل توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في أعقاب تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنبرة تيسيريه في بيان السياسة الصادر في يونيو. وقد أدى ذلك إلى دفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات للتراجع دون مستوى 2 في المئة لأول مرة منذ نهاية العام 2016.

وعلى النقيض من أداء العام 2018، ظلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة إلى حد كبير ببقية العالم خلال النصف الأول من العام 2019. إلا انه على الرغم من ذلك، أثرت عدد من المشكلات الخاصة بالمنطقة على نمو الأسواق الخليجية، وبصفة خاصة الحد من مستويات النمو المسجلة في مايو 2019، حيث تراجع الأداء الإجمالي للمنطقة بأكثر من 5 في المئة. واحتفظت الكويت بريادتها كأفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال معظم فترات العام، حيث سجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 21 في المئة وارتفع المؤشر العام بنسبة 14.8 في المئة على خلفية التوقعات الخاصة بضم الكويت لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير من يونيو.

و احتفظت المؤشرات الكويتية بتفاؤلها خلال يونيو 2019 على خلفية ترقب المستثمرين قرار مؤشر مورجان ستانلي بترقية الكويت من مؤشر الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة. ويعد هذا القرار مواتياً لاقتران ترقية الكويت بشروط تتعلق بتطبيق نظام الحسابات المجمعة للعملاء على ان يتم تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر عبر كافة المنصات الدولية قبل نهاية نوفمبر 2019. وقد ساهمت الترقية في تعزيز أنشطة التداول في البورصة نظراً لتوقع جذب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات السلبية الإضافية نحو الأسهم الكويتية.

