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السلع الاستهلاكية أفضل القطاعات


تصدر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة أفضل القطاعات اداءً هذا الشهر بنمو بلغت نسبته 12.0 في المئة، تبعه قطاع البنوك، مرتفعاً بنسبة 2.6 في المئة. وكانا هذان القطاعان أيضاً هما الأفضل أداءً من حيث الأداء في النصف الأول من العام 2019، حيث جاء مؤشر قطاع البنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته 23.9 في المئة، بينما ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 18.9 في المئة. أما من جهة القطاعات المتراجعة، مني مؤشر قطاع التكنولوجيا بتراجع حاد في كل من الأداء النصف سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2019 وخلال شهر يونيو فاقداً نسبة -20.8 في المئة و-11.3 في المئة من قيمته على التوالي.


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