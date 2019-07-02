مال وأعمال

فيينا - «كونا»: انطلقت اعمال الدورة الـ 47 لمجلس التنمية الاقتصادية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا بمشاركة كويتية.

ومن المقرر أن تبحث اعمال الدورة عدة موضوعات منها محاربة الفقر والتهميش ودور الشباب في التنمية الصناعية اضافة الى كيفية مشاركة القطاع الصناعي في الجانب الانساني وادارة كفاءة الطاقة وتخفيف الانبعاثات للمحافظة على البيئة من اجل تحقيق تنمية مستدامة.

ويشارك من الكويت في اعمال الدورة التي تستمر ثلاثة ايام المدير العام للهيئة للعامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي فضلا عن مشاركة خبراء يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. يذكر ان منظمة (يونيدو) أنشئت عام 1966 وأصبحت وكالة متخصصة في عام 1985 ومقرها الرئيس في العاصمة فيينا.

