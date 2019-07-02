مال وأعمال

قال بنك الكويت الوطني انه من المتوقع أن يؤثر تباطؤ قطاع النفط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع النمو غير النفطي بشكل طفيف إلى 2.8% بحلول عام 2021. ومن المرجح أن يكون الوضع المالي في حالة عجز خلال الفترة 2019-2021، والذي قد يتم تمويله من صندوق الاحتياطي العام في غياب قانون الدين.

كما انتعش نمو الائتمان بدعم من السياسة النقدية التيسيرية، على أن الاستفادة من أي تخفيض مرتقب في سعر الفائدة قد يكون محدودًا. أما فيما يخص المخاطر السلبية، فتشمل انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ تقدم الإصلاح وتوسيع نطاق العجز المالي الذي يمكن أن يستنزف موارد الصندوق في المدى المتوسط.

انحسر معدل النمو الاقتصادي المتوقع ضمن نطاق ضيق يتراوح ما بين 1-3% خلال الفترة 2019-2021، فيما يعد أدنى بقليل من المتوسط الإقليمي. ويعكس ذلك الدور المهم لقطاع النفط ومدى تأثره بتقليص معدلات النمو على خلفية اتفاقية الأوبك وحلفائها، والتي من شبه المؤكد أن يتم تمديدها. ومن المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي قليلاً مع تطلع الكويت إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول السنة المالية 2023/ 2024.

ومن جهة أخرى، سيظل النمو غير النفطي ضعيفاً على خلفية الضغوط المالية وبطء الإصلاحات الداعمة للنمو. حيث تشير التوقعات إلى تراوح معدلات النمو غير النفطي ما بين 2.5-2.8% سنوياً في ظل مساهمة ثبات أسعار النفط في تعزيز مستويات الثقة وزيادة النفقات العامة وإن كان بوتيرة محدودة. كما تعتبر آفاق الإنفاق الاستهلاكي على المدى القريب مقبولة في ظل نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام، والتي ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في أبريل فيما يعزى جزئيا إلى الحد من القيود التنظيمية المفروضة على الإقراض وتزايد معدلات التوظيف.

ومن المرتقب تحسن وتيرة تنفيذ المشاريع نظراً لتزايد عدد المشاريع قيد الاعداد وتراكم تأخير تنفيذ بعضها خلال العام الماضي والتزام الحكومة بالنفقات الرأسمالية في إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2035.

