مال وأعمال

التقى وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف بمبعوث الرئيس الفرنسي لورانس يانوفيتش، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والتحضيرات الخاصة بمشاركة الكويت في قمة «الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية» كونها عضوا مؤسسا فيها، والهادفة الى مناقشة أثر التغيرات المناخية على النظام المالي العالمي وتمويل مرحلة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، والتي من المقرر أن تعقد في العاصمة باريس بتاريخ 10 يوليو 2019.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من خلال عقد الدورة الرابعة عشرة للجنة الوزارية الكويتية- الفرنسية المشتركة.

