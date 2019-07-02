مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق حملته الخاصة بالتحويلات الى جميع انحاء العالم مجانا من دون رسوم أو عمولات وذلك بكل سهولة وأمان وباسعار تحويل تنافسية وذلك عند إجراء التحويل من خلال تطبيق البنك عبر الهاتف النقال أوعن طريق خدمتنا المصرفية عبر الإنترنت، حيث تستمر الحملة خلال شهري يوليو و اغسطس 2019.

تهدف هذه الحملة إلى توفير افضل العروض لعملاء البنك من خلال إعفائهم من دفع اي رسوم على عمليات تحويل الاموال كما تساعد هذه الحملة على تشجيع عملاء البنك على استخدام القنوات المصرفية الرقمية لإجراء معاملاتهم المصرفية وهو ما يأتي فى إطار خطة للبنك للتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة أفاد رانجان سن مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد: نظراً للعدد الكبير من الوافدين في الكويت وقرب موسم السفر، فقد أصبحت خدمات التحويل النقدي إلى جميع أنحاء العالم حاجة دائمة وضرورة ملحة ضمن السوق ويأتي إطلاق هذه الحملة بهدف إضفاء ميزة تنافسية على خدمة تحويل العملات من البنك الأهلي المتحد باستخدام تطبيق الهاتف النقال أو خدمتنا المصرفية عبر الإنترنت ما ينعكس على تحسين مستويات خدمة العملاء عبر الارتقاء نحو عصر جديد من التقنيات الرقمية.

وأوضح سن: يمكن لعملاء البنك الأهلي المتحد الاستفادة من هذه الخدمة خلال فترة الحملة عن طريق إجراء تحويلاتهم النقدية من خلال التحويل باستخدام تطبيق البنك عبر الهاتف النقال أو باستخدام خدمتنا المصرفية عبر الإنترنت موضحا أن البنك يحرص على تقديم الحلول المبتكرة لتقديم الافضل لعملائه وخدمتهم.

