مال وأعمال

لندن - «رويترز»: صعد الدولار واليوان بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة المتعثرة بينهما، في حين كان الين الياباني والفرنك السويسري أكبر ضحيتين في ظل بيع المستثمرين لعملات الملاذ الآمن. وارتفع اليوان أكثر من 0.5 في المئة في المعاملات الخارجية إلى 6.8165 يوانات للدولار، مقتربا من ذروة شهرين، لكنه تراجع إثر بيانات مخيبة للآمال عن أنشطة المصانع. وزاد الدولار 0.4 في المئة مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 96.601، وذلك بعد تراجع العملة في الأسابيع الأخيرة بفعل تنامي التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

