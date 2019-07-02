مال وأعمال

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» حفلا تكريميا لفريقه التطوعي الذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مبادرة تطوعية وتوعوية واجتماعية مختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن اطار برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 5».

وأقيم حفل التكريم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض، ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة د. سيد محمد الطبطبائي، الى جانب الادارة التنفيذية.

ويعبر التكريم عن التجسيد الحقيقي للتواصل بين الادارة التنفيذية والموظفين وتقديرهم ، كما هو أحد ادوات التحفيز ودافع لمزيد من التفاني والعطاء.

وقال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمجموعة د. سيد الطبطبائي، ان مبادرات فريق «بيتك» التطوعي أسهمت بإدخال السرور الى افراد المجتمع، مبينا ان ذلك من افضل اوجه التقرب الى الله مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله فريق «بيتك» التطوعي طيلة ايام شهر رمضان المبارك، منوها بان ذلك خالص لوجه الله تعالى ونابع من حب العمل التطوعي.

وقال موجها كلمته لفريق «بيتك» التطوعي:»شهدت شخصيا تفاني فريق «بيتك» التطوعي ولمست جهودهم المثمرة في أكثر من مكان، لاسيما في مسجد الدولة الكبير من خلال رعاية المصلين والمساهمة في جهود تنظيم صلاة التراويح وصلاة القيام ، كنا نشاهد يوميا مبادراتكم التطوعية وانتشاركم بأكثر من موقع بزمن قياسي لتوزيع أكثر من 1000 وجبة افطار صائم يوميا ، ثم المشاركة بجهود تنظيم صلاة التراويح وصلاة القيام وتقديم خدمة الضيافة، وتنظيم حفلات القرقيعان وزيارة المستشفيات ودور الرعاية وتنظيم فعاليات للموظفين وغيرها الكثير من المبادرات التطوعية والاجتماعية التي تركت بصمة واضحة في المجتمع. لمسنا ترحيب المجتمع لمبادراتكم وثناءهم لبرنامج «بيتك» في شهر رمضان سواء بشكل مباشر أو عبر قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مصدر فخر لنا ولكم ولـ»بيتك» الذي يضع أولوية قصوى للتنمية المجتمعية المستدامة ونشر ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب وتحقيق الريادة في المسؤولية الاجتماعية».

ولفت الى أن المؤسسات التي تقوم بأعمال تطوعية وانسانية، سيكون مصيرها النجاح بعون الله وتوفيقه، منوها بأهمية الاحسان للمجتمع سواء من خلال حملة افطار صائم، وعيادة المرضى في المستشفيات وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن خير ما يقدمه الانسان للإنسان هو اطعام الطعام، لان اكرام الانسان يكون من خلال اكرام أعز ما يكون عنده، وأهم ما يكون عند الانسان بعد دينه هو بدنه.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك»، مازن الناهض عن فخره بانجازات وجهود فريق «بيتك» التطوعي خلال شهر رمضان المبارك والتي أثمرت نتائج ايجابية وأشادات من جهات مختلفة في المجتمع، مشيرا الى ان النجاح في تنفيذ أكثر من 100 مبادرة تطوعية وتوعوية واجتماعية مختلفة في شهر رمضان ما هو الا دليل واضح يؤكد مدى التفاني والاخلاص وحب العمل التطوعي.

وأكد الناهض أن مشاركة الادارة التنفيذية في بعض الأعمال التطوعية في اطار برنامج «بيتك» الرمضاني، هو تعبير على اهتمام الادارة العليا وتعزيز لاستراتيجية التواصل بما يحقق الأهداف المشتركة للبنك، مشددا على ان التميز في تحقيق المسؤولية الاجتماعية يسير بالتوازي مع التميز في العمل المصرفي والريادة في صناعة التمويل الاسلامي، الأمر الذي يزيد من اهمية الحفاظ على الريادة من خلال بذل المزيد من الجهد والتفاني والاخلاص في العمل ليبقى «بيتك» المؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عالميا.

