مال وأعمال

حصد رئيس مجلس ادارة وأحد مؤسسي مجموعة «غيتهاوس» المالية، فهد بودي، على جائزة الأعمال في أول نسخة من جوائز لندن للأعمال العربية. وتعد هذه الجائزة اعترافاً ببنك غيتهاوس كأحد البنوك الواعدة في المملكة المتحدة في تقديم الخدمات المصرفية وفق الشريعة للمقيمين في المملكة المتحدة والعملاء الدوليين.

صرح فهد بودي، رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس: «يسعدني ويشرفني تقدير «الأعمال العربية» لمساهمة البنك في المجتمع البريطاني. وأنتهز هذه الفرصة لأسلط الضوء على الحضور المتنامي لـ «غيتهاوس» في السوق المصرفي بالمملكة المتحدة بفضل أسلوبنا الأخلاقي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وخدماتنا المتميزة التي تجذب المزيد من العملاء يوماً بعد يوم. ولاشك أن الأسلوب المتميز الذي يتبناه البنك، فضلاً عن سلسلة الخدمات التي تشمل الآن حسابات التوفير، تمويل المساكن، تمويل العقارات التجارية والعقارات الأخرى، والبرامج المبتكرة لقطاع التأجير الخاص، كان له أكبر الأثر في تمكين غيتهاوس من تبوأ مركزاً فريداً في السوق». تعتبر هذه الجائزة تقديراً لمساهمة البنك في المجتمع البريطاني بفضل خبرات غيتهاوس في قطاع التأجير الخاص. وتحت قيادة بودي كان غيتهاوس من أوائل المؤسسات التي دخلت في قطاع التأجير الخاص في المملكة المتحدة، وخاصة مع نجاح برنامجه الأول بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى فبراير 2017 بالمشاركة مع سيجما كابيتال، تبعه البرنامج الثاني في ديسمبر 2015، حيث تم خلال فترتي البرنامجين بناء أكثر من 1,600 عقار في مناطق نورث ويست وميدلاندس في إنكلترا. وكان للمشروعات الرائدة التي أسهم فيها مستثمرون كويتيون أثر كبير في إنشاء واحدة من أولى محافظ قطاع التأجير الخاص الكبرى للمساكن العائلية في المملكة المتحدة، حيث تتماشى كل هذه المشروعات مع أهداف حكومة المملكة المتحدة لإضافة المزيد من المساكن بسبب نقص المساكن في المملكة المتحدة للعديد من السنوات.

