مال وأعمال

أفادت الوزارة بأن إقرار مجلس الأمة لتعديلات قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، يضمن معالجة قصور النصوص السابقة والتي تجيز تحويل الشركات غير الربحية إلى شركات ربحية، مشيرة إلى أن المادة 30 نصت على تفعيل اتفاقيات المساهمين و التي تستخدم عادة لتنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء خارج اطار عقد التأسيس، كما ألزمت بحل الشركة لأكثر من سبب من بينها صدور قرار بحل الشركة نتيجة هلاك جميع أموال الشركة، أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية، على ان يكون الحل من خلال قرار يصدر من قبل وزير «التجارة»، بخلاف النص السابق الذي لم يحدد ما إذا كان الهلاك يؤدي إلى الحل بمجرد الهلاك، أم يجب إصدار قرار.

وأوضحت «التجارة» أن القانون تضمن تنظيم عملية الحضور والتصويت الالكتروني بالجمعيات العامة، مبينة أن النص الجديد يعزز مشاركة المساهمين بالجمعيات العمومية، فضلا عن تمكينه الشركات من إضافة شروط لعضوية مجالس الإدارات بما يمكن الشركات العائلية من تضمين ضوابط تتناسب مع دساتير العائلة الخاصة بحوكمة الشركات العائلية.

وبينت ان قانون الشركات الجديد يوفر حلولاً تقضي بتحييد الأسهم من قبل قاضي الأمور الوقتية، وذلك لفترة يحددها القاضي، أو لحين الفصل بالنزاع من قبل المحكمة المختصة ما يقود إلى معالجة التحديات التي كانت تواجه المساهمين بالسابق بهذا الخصوص .

وذكرت ان التعديلات تلزم رئيس الجمعية العامة في الشركات المقفلة وأمين السر وممثل عن أقلية المساهمين ، بتدوين قراراتها، وتحفظات المساهمين على أن يقدّموا تقريراً حول قرارات الجمعية العامة أو التحفظات (إن وجدت)، فيما قضت التعديلات في المادة 226 على توزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية.

وأضافت «التجارة» ان التعديلات فوضت هيئة أسواق المال بتنظيم توكيلات الحضور في الجمعيات العامة وبشكل خاص فيما يتعلق بالإفصاحات المطلوبة وغيرها من المتطلبات عملا بما يتم في الأسواق المتقدمة، كما فوضتها بوضع قواعد التداول والتسوية والتقاص على أسهم الشركات المقفلة وتنظيم حفظ سجلات المساهمين فيها من خلال أنظمة تقنية متكاملة.

يذكر ان قانون الشركات تم التعديل على مرتين في عهد الوزير خالد الروضان حيث سبق سبقت هذه التعديلات تعديلات لاحكام قانون الشركات بموجب القانون رقم 15/2017 منها أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة، لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الشركات ، كما تم الغاء متطلب إيداع رأس المال قبل تأسيس الشركة من خلال تعديل المادة رقم 97، حيث يتعلق هذا الأمر بنوع الترخيص ويأتي بشكل لاحق على التأسيس ، فضلا عن الغاء الحد الأدنى للحصص النقدية والمحدد بـ 100 دينار، وترك الأمر لارادة الشركاء لتحدد في عقد التأسيس، بحسب المادة رقم 98، كما شهد التعديل كذلك إلغاء شرط كفاية رأسمال الشركة لتحقيق اغراضها في المادة رقم 147.

وتم تعديل قانون الشركات في 2018 حيث كانت القانون 83/2018 المادة 114 بإلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقادها ، كما تم تعديل البند 5 من المادة السالفة الذكر بالنص على انه في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات كل واحد منهم ومسؤولياته فيما تم تعديل المادة 206 بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما الى 21 يوما وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها.

