الثلاثاء 02 يوليه 2019 ,28 شوال 1440
رقم العدد:
3720
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الناس
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الناس
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. هيلة حمد المكيمي
أ. د. خليفة بهبهاني
أ.د. سهام الفريح
عبدالستار ناجي
فيحان العازمي
جاسم محمد كمال
فاطمة الخالدي
إبراهيم طاهر البغلي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
إقرار قانون محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية والسماح لخريجي الشريعة بممارسة المحاماة
المسلم: الصراعات انتهت السياسة لن تتدخل في الرياضة
استراتيجية خمسية لتطوير «النقل العام» حتى 2023
الدراما التلفزيونية الكويتية.. ولغة الاكتشاف!
تمرير قانون التأمين
إسرائيل تدشن نفقاً «تلمودياً» في القدس
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة