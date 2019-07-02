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نظمت شركة البعد السابع احتفالاً خاصاً في برج كريستال، جمعت من خلاله شركاءها وعملاءها من كبرى الشركات، بالاضافة الى حضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والمتخصصة في مجال الأعمال والتكنولوجيا يتقدمهم مالك الشركة عبدالله اللافي وموظفوها ومديروها اداراتها المختلفة.

وبهذه المناسبة قال عبدالله اللافي بعد ترحيبه بالحضور في الحفل، إن شركة البعد السابع منذ تأسيسها عام 2010 ، تستهدف الوصول الى أن تكون موزعاً عالمياً معتمداً لأحدث الأجهزة التكنولوجية والذكية الآمنة والمتطورة للكويت والمنطقة، مؤكداً حرص الشركة على التواصل مع عملائها وشركائها في النجاح للاطلاع على رؤيتها وأهدافها المستقبلية، وتبادل الآراء والأفكار التي تلبي حاجات الفئات المختلفة في المجتمع، وتحقق الاستفادة القصوى من التطورات الهائلة والمتلاحقة التي تطال عالم التكنولوجيا بكل معطياته وروافده.

وأضاف اللافي إن الاحتفالية لشركة البعد السابع تسهم في تعزيز العلاقات مع شركائها وعملائها وتعكس روح العمل والتعاون معهم، مشيراً الى أهم انجازات الشركة والتي من أبرزها أنها الوكيل الحصري لماركة « انكر » الشهيرة عالمياً بالاضافة الى 8 ماركات عالمية أخرى متخصصة في التكنولوجيا والحلول الذكية من أبرزها «Anker Innovation «NEBULA» ROAV «SOUNDCORE «EUFY وغيرها.

وكشف اللافي عن سعي الشركة إلى تحقيق نقلة نوعية في السوق الكويتي تتمثل في طرحها لـ 18 منتجاً تكنولوجياً والكترونيا جديداً خلال الستة أشهر المقبلة، مشيراً الى الإعلان عنها تباعاً بالتعاون مع أشهر العناصر في شبكة عملائها وشركائها

السابع، مثمناً دورهم في الارتقاء بأعمالها ومكانتها في السوقين الكويتي والعالمي، ومشدداً على اهتمام الشركة الكبير متابعة وتفعيل آراء وأفكار عملائها وشركائها وزبائنها أولاً بأول من خلال موظفيها وفرق عملها بجميع أقسامها بغية الوصول الى أعلى مستويات الأداء التي ستنعكس ايجابياً على تطورها وستقربها من تحقيق أهدافها المستقبلية للتوسع والصدارة محلياً واقليمياً وعالمياً.

