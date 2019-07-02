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في يوم السبت 29 يونيو 2019، احتفل الزوجان الباكستاني إقبال هادي زيدي مع حرمه بذكرى زواجهما السعيد للمرة الـ 34 في غرفة رقم 306 في فندق هوليداي ان الكويت الثريا سيتي.

بدأت قصة الزواج في إسلام آباد، باكستان حيث كان يعمل آنذاك السيد إقبال زيدي مديرا للإدارة في شركة «epic»وقد قرر الزواج من الآنسة فاطمة سهيل في 30 يونيو 1985 وحجز غرفة 306 في فندق هوليداي إن في إسلام آباد ونظرا لظروف وطبيعة عمله تم الزواج مبكرا في يوم 29 يونيو وبقي في غرفة 306 حيث لم تكن غرفة 296 متاحة آنذاك.

وتم تسمية الآنسة فاطمة باسم شيرين من قبل إقبال وأصبح اسم شيرين الاسم المعروف عند الأصدقاء والعائلة على الرغم من أن الاسم الحقيقي هو فاطمة سهيل وقد وعد إقبال بتقديم هدية غير اعتيادية في ذكرى زواجهما على غير المعتاد على الصعيد العالمي فوعد على شرفها بأن يحتفلوا بذكرى زواجهما كل عام في غرفة 306 في فندق هوليداي إن في أي مكان في العالم.

السيد إقبال يحتفل بذكرى زواجه في نفس الغرفة في فندق هوليداي بلازا الكويت في نفس التاريخ للمرة الرابعة و الثلاثين ولكنها المرة الثالثة و الثلاثين لشيرين، حيث في عام 1991 عندما كان يعمل إقبال مستشار أعمال للسفارة الباكستانية في الكويت لم يستطع أن يحضر عائلته للكويت في ذاك الوقت فوقتها تم حرق آبار البترول من قبل جيش العراق ما أدى الى وجود تلوث في هواء الكويت ولم يرد لابنته الصغيرة في ذلك الوقت التعرض لمثل هذا التلوث المضر بصحتها ولم يستطع السفر كذلك لالتزامه بواجباته في السفارة الباكستانية فاحتفل بذكرى زواجهما السادس بمفرده في غرفة 306 في فندق هوليداي ان الكويت واحتفلت شيرين مع ابنتهما أريج في غرفة 306 في فندق هوليداي ان إسلام آباد ليحافظ بذلك على وعده مع زوجته مهما كانت

