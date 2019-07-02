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«توي ستوري 4» تصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني


تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة «توي ستوري» أو «حكاية لعبة» إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما الأحد.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، إيرادات بلغت 57.93 مليون دولار.
وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة والغموض «انابيل كمز هوم» أو «أنابيل تأتي للمنزل»، الذي يشارك في بطولته فيرا فارميجا وباتريك ويلسون والطفلة ماكينا جريس، محققا إيرادات بلغت 20.37 مليون دولار.


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