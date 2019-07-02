آخر النهار

من العناصر الفنية التي نذرت حياتها ومشوراها، من أجل الطفل ومسرح الطفل وعروضه، نتوقف عند اسم الفنان المتميز عبدالناصر الزاير.

لقد استطاع الزاير، وعلى مدى أربعة عقود من الزمان، أن يطرز مسيرته بكم من الانجازات الفنية الخاصة بمسرح الطفل، اعتبارا من «مدينة اللؤلو عام1982» وكم آخر من النتاجات المتميزة ومن بينها «الغجرية والأحداب عام 1997» وصولا الى «أشباح هونو ولولو 2019» كما انه قام بابتكار شخصية «أبو العصاقل» التي باتت صديقة الاطفال في الكويت والعديد من دول مجلس التعاون.

وله العشرات من الالحان الغنائية الخاصة بالمسلسلات الكارتونية المدبلجة ومن بينها «عدنان ولينا» ولعل لحن ذلك المسلسل لايزال يصدح في ذكراة ذلك الجيل من عشاق الأعمال الكارتونية المدبلجة.

واليوم، حينما يتم تكريم «بومحمد» في مهرجان الطفل للمسرح العربي، فإنه من أهل الاستحقاق بعد قائمة متميزة من الأسماء التي كرمت خلال الدورات الماضية ومن بينها على سبيل الذكر لا الحصر نشير إلى السيدة عواطف البدر رائدة مسرح الطفل في الكويت والخليج العربي، بالإضافة إلى أسماء أخرى ومنها عبدالرحمن العقل وهدى حسين وغيرهم.

كما أن هذا التكريم هو احتفاء بفنان رفض أن يتوقف ويلقي سلاحه الفني، بل لايزال نابضاً بالعطاء.. كاتباً.. ومخرجاً... وملحناً وممثلاً.. خلية فنية نابضة بالعطاء.. والتجديد.

ونحن إذ نثمن مبادرة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة المسرح ومهرجان مسرح الطفل العربي.. فإننا في الحين ذاته نقول.. أنت أهل للتكريم أيها الفنان الأصيل.

وعلى المحبة نلتقي

