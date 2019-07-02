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منة عرفة شقيقة ريم البارودي في «جوازة مرتاحة»


تواصل الفنانة الشابة منة عرفة بروفات العرض المسرحي «جوازة مرتاحة»، والتي تجسد خلاله شخصية محورية في أحداث العمل، ومن المقرر عرضه على أحد مسارح الغردقة يوليو المقبل. يشارك في بطولة «جوازة مرتاحة» ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة، هشام إسماعيل، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، إنتاج حسام الشاذلي. من ناحية أخرى تنتظر منة عرض مسلسل «بحر»، والذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم ماجد المصري، محمد دياب، وكوكي شقيقة روبي، وثراء جبيل، وملكة جمال مصر السابقة فوزية محمد، ومحمد علي رزق، والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان، وأحمد كرارة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.


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