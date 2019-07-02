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رغم الملاحظات التي لا تكاد تنتهى، حول الدراما التلفزيونية الخليجية، والكويتية على وجه الخصوص، ورغم مفردات الخلل هنا أوهناك، الا أن المضامين الإيجابية، التي علينا التوقف أمامها، تبدو حاضرة وان كانت بنسب متفاوتة، ونحن نتحدث في هذه المحطة التي تأتي ضمن سلسلة تناولت من ذي قبل جوانب متعددة من أهم انجازات الدراما التلفزيونية خلال الدورة الرمضانية 2019، وفي هذه المحطة نتناول عناصر الاكتشاف بكل ما تعنى هذه المفردة من مضامين وأبعاد، ونتوقف في الجانب الاول، مع أهم الاكتشافات على صعيد التمثيل.. وعملية الرصد تذهب الى الاعمال التالية:

- في مسلسل ماذا لو!؟ تأليف فيصل البلوشي ومعالجة درامية عدنان بالعيس واخراج حسين دشتي، نلاحظ رهانات المخرج دشتي على عدد من الأسماء الجديدة، التي يمثل العمل بالنسبة لها اكتشاف ومنصة للانطلاق، وفي مقدمتهم الفنان الشاب علي الحسيني الذي يذهب الى منطقة عامرة بالنبض والأحاسيس والاشتغال المتفرد على الشخصية بمضامين ومعطيات إضافية، هي حصاد لمسيرة هذا الفنان في عالم المسرح ممثلا ومخرجا.

في ذات الاطار هناك الفنان ضاري عبدالرضا وعلي الششتري وكلاهما يمثل العمل بالنسبة لهما فضاء للتحليق بعيدا.

في المحطة الثانية نذهب الى مسلسل لا موسيقى في الأحمدى تأليف منى الشمري واخراج محمد دحام الشمري، وفي لغة الاكتشاف على صعيد التمثيل، هنالك الحضور العالي للفنانة فاطمة الطباخ بدور كوثر ذات الأصول غير العربية، والتى عملت الطباخ على تقديمها بتميز واحترافية عالية على صعيد الشكل والمضمون.

وهكذا الأمر بالنسبة للفنان عبدالله الرجعان بدور عكش التي منحها حياة ومضامين إضافية، ومن الاكتشافات المترسخة حضور الفنانة الشابة شيماء، التي قدمت دور الاول على صعيد الدراما، تسير بشكل متواز مع مسيرتها كمطربة، ولا يمكن تجاوز الحضور العالي للفنانة الشابة ايمان الحسيني بدور زينب.

في مسلسل الديرفة تأليف علياء الكاظم وإخراج مناف عبدال، مجموعة من الاكتشافات على صعيد التمثيل ، سواء عبر عدد بارز من الأسماء، أو حضور جيل الشباب ومنهم الفنانة الشابة غدير زايد بدور خولة وهي تحقق حضوراً لافتاً عبر الشخصية وظروف الصراع التي تحيط بها وهناك أيضا عدد من الأسماء الشابة ومنهم فيصل السعد شملان، وغيرها من الأسماء بالذات، على مستوى الأطفال.

في مسلسل موضي قطعة من ذهب تأليف د. حمد الرومي وإخراج منير الزعل، اطلالات متفاوتة، إلا ان الاكتشاف الاهم هو بمبادرة المخرج منير الزعل، في منح الشخصية المحورية موضي للفنانة المتميزة سماح، والتي كانت تترقب مثل هذا فرصة، حتى لو كانت عبرحلقتين، إلا أنها استطاعت عبرحضورها العالي دفعها للشخصية وأبعادها ومضامينها، ان تحقق حضورا لافتا مدهشا، حتى وان جاء من الحلقتين الأخريتين الا أنه حضور عال..

يؤكد باننا امام فنانة غير تقيليدية، تعرف حرفتها .. وتجيد صنعتها في مسلسل أمنيات بعيدة تأليف منى الشمري وإخراج محمد القفاص تبدو مفردات الاكتشاف على صعيد التمثيل ضيفة وان تمثلت بعودة الفنانة الشابة حصة النبهان بدور جميلة التى نضجت وراحت تقدم حلول إضافية رغم محدودية الدور والشخصية، إلا أنها تجاوزت ذلك الجانب لتحقق حضوراً مشبعاً بالبساطة والعمق. في خط متواز، وفي مسلسل حضن الشوك تأليف عبدالله السعد وإخراح حمد البدري، يقدم المخرج مجموعة من الاكتشافات على صعيد التمثيل، ومنهم الفنانة الشابة كفاح الرجيب، القادمة من نجاحات مسرحية متميزة، ومعها في التجربة أسماء شابة استطاعت أن تحقق حضورها اللافت منهم نواف الفضلي وعبدالرحمن الصايغ ومي التميمي.

في مسلسل وما أدراك ما أمي تأليف علي دوحان وإخراج حسين الحليبي، الذي يبدو أحد أبرز العناصر في مجال الإخراج التي تشتغل على مضامين الاكتشاف، اعتباراً من تغيير نمطية الشخصيات التي تقدمها النجمة إلهام الفضالة إلى مناطق إضافية متجددة، بالإضافة إلى اشتغاله على مجموعة من الاكتشافات الفنية مع عدد من الوجوه الشابة والأطفال ومنهم رتاج العلي وملك أبوزيد وشهد الكندري وغيرهم.. وهو ما يمثل بعداً إضافياً للتجربة ولاسم هذا الفنان المتميز ونعني المخرج حسين الحليبي.

باختصار شديد، تبدو معادلات الاكتشاف على صعيد التمثيل إيجابية، ولكنها ليست بمستوى الطموح في حرفة تحتاج يومياً إلى المزيد من الوجوه والأجيال.. لإثراء الصناعة والحرفة.

