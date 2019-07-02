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«رويترز»: عاد مايك جاجر، المغني الرئيس لفرقة ذا رولينغ ستونز، إلى خشبة المسرح في أول حفل موسيقي بعد تعافيه من جراحة في القلب، وذلك مع انطلاق جولة مؤجلة لفرقة الروك الشهيرة في أميركا الشمالية. وافتتحت الفرقة البريطانية المخضرمة جولتها التي تحمل اسم «نو فيلتر» في ستاد سولديار فيلد بمدينة شيكاغو الأميركية الذي يضم 61500 مقعد بعدما تأجلت الجولة التي تشمل الولايات المتحدة وكندا حتى يتلقى جاجر العلاج الطبي.

وبدأت الفرقة الحفل الذي كانت تذاكره مباعة بالكامل بأغنيتها الناجحة «ستريت فايتنج مان» فيما تحرك جاجر وهو يغني على المسرح بأسلوبه المعتاد.

وخضع جاجر -75 عاما- لجراحة استبدال صمام في القلب بمدينة نيويورك في مطلع أبريل، وفي مايو طمأن معجبيه على أنه استعاد لياقته بنشر مقطع فيديو على «تويتر» يظهر فيه وهو يرقص في صالة ويقفز في الهواء.

وقال كيث ريتشاردز عازف الجيتار في الفرقة، -خلال مقابلة مع صحيفة «تورنتو صن» قبيل الحفل الموسيقي في شيكاغو- «إن جاجر، اجتازها بيسر شديد وهو في حالة جيدة للغاية، وكما أقول لا يبدو أن هناك مشكلة على الإطلاق».

وتتكون فرقة «ذا رولينج ستونز» من جاجر وريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس وتأسست في الستينيات ما يجعل هذا الرباعي - وجميعهم في العقد الثامن من العمر- ضمن أكثر فناني الروك نجاحا واستمرارية على الإطلاق، وقامت الفرقة بأكثر من 40 جولة. كانت الفرقة بدأت جولة «نو فيلتر» في أوروبا في سبتمبر عام 2017 وقدمت آخر عروضها في يوليو عام 2018. وذكرت نشرة «بولستار» المعنية بأخبار الجولات الفنية أن جولة الفرقة حققت 116 مليون دولار في عام 2018. وستقيم الفرقة حفلات في أنحاء الولايات المتحدة ضمن جولتها الغنائية وستقدم حفلا واحدا في مدينة أونتاريو الكندية على أن تنتهي الجولة في ميامي يوم 31 أغسطس.

