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مع الاعلان عن الشروع بتصوير الجديد من سلسلة « فاست اند فيوريوس 9» راحت تعلن مجموعة من الارقام التى شكلت مفاجأة كبرى عن عوائد هذه السلسلة على وجه الخصوص حيث اكدت مصادر الشركة المنتجة الموزعة ان السلسلة حققت أكثر من مليار و200 مليون دولار، كانت حصيلة إيرادات الجزء 8 من سلسلة «فاست أند فيوريوس» (Fast & Furious) للمخرج اف غاري غاري، والذي رأى النور قبل عامين، تلك الحصيلة كانت كفيلة بأن تحفز منتجي السلسلة على مواصلة العمل عليها، بعد أن أصبحت أشبه بـ«الدجاجة التي تبيض ذهباً»، وبعد نحو عامين من التوقف، ها هم صنّاع السلسلة، قد عقدوا العزم على إنتاج جزء تاسع، يتوقع أن يرى النور خلال العام المقبل، ليقدموا لعشاق السلسلة والسيارات على حد سواء، مغامرة جديدة، تدور رحاها في العديد من شوارع المدن الواقعة في قارة أفريقيا، التي تحتضن تصوير مشاهد الفيلم الجديد. مقطع مصور صغير، لم يتجاوز طوله الدقيقة الواحدة، كان سبباً في الكشف عن انطلاق أعمال تصوير الجزء 9، الذي يبدو أنه سيشهد تغيرات عديدة، قد تؤثر على مستقبل السلسلة. المقطع المصور، نشره بطل السلسلة الممثل فين ديزل على صفحته في «انستغرام»، والذي يظهر فيه بجانب زميلة دربه الممثلة ميشيل روديريغيز، التي تعد واحدة من أعضاء فريق السلسلة الأساسيين، وفي المقطع يخاطب ديزل زميلته، بقوله: «هل تصدقي، أننا انتهينا من تصوير اليوم الأول، يبدو الأمر وكأنه معجزة». ديزل لم يبخل في المقطع في سرد العديد من الكلمات «المحفزة» التي يشكر فيها طاقم العمل وشركة يونيفرسال، والذين «أسهموا في إبقاء السلسلة حية»، وفق تعبير ديزل..

ديزل في مقطعه المصوّر والذي تابعه أكثر من 4 ملايين شخص، لم يتطرق إلى قصة الفيلم الجديد، ليبدو في ذلك أشبه بشركة الإنتاج التي أخفت هي الأخرى الكثير من تفاصيله، خاصة تلك التي تتعلق بقصته التي سيتولى هذه المرة جاستين لين عملية إخراجها. الجزء 9 من السلسلة، سيطل على جمهوره في 2020.

