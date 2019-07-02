عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: افتتح السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، موقعًا أثريًا مثيرًا للجدل في القدس في عمل وصفته الخارجية الفلسطينية بأنه «عمل عدائي».

وشارك ديفيد فريدمان إلى جانب مبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وسارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في افتتاح «طريق الحج» في حي سلوان بالقدس الشرقية، الذي تقطنه غالبية فلسطينية ساحقة. واستخدم فريدمان وآخرون مطرقة ثقيلة لاختراق الجدار وفتح نفق، حُفر على مدار السنوات الست الماضية، وقالوا إنه يمر على طول «طريق الحج».

ويمتد الطريق من البؤرة الاستيطانية من «مدينة داود» في ضاحية سلوان إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة ويجسد في الوقت نفسه استثمار إسرائيل في اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لها.

ويأتي طريق «درب الحجاج» الممتد على طول 700 متر ضمن مخططات الاستيطان والتهويد لأسوار القدس القديمة وبلدة سلوان التي تعتبر الخاصرة الجنوبية لمنطقة القصور الأموية التي حوّلتها سلطات الاحتلال إلى «حدائق توراتية».

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إجراءات إسرائيل في القدس لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بالمدينة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة حفريات إسرائيلية قرب المسجد الأقصى.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان من «النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى». وذكر البيان أن عباس «أصدر توجيهاته بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين».

أما وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية فاعتبرت المشاركة الأميركية في الاحتفال بالنشاطات التهويدية في القدس الشرقية المحتلة «نشاطا عدائيا ضد الفلسطينيين وانصهارا فاضحا في مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل، واستكمالا للقرارات والمواقف المنحازة لها».

وذكرت الوزارة في بيان لها أن النفق الذي بدأت سلطات الاحتلال حفره قبل ست سنوات «يهدف لتعزيز الوجود اليهودي والاستيطاني بمنطقة الحوض المقدس إذ تسببت أعمال الحفريات في تهجير عدد من العائلات الفلسطينية بعد أن تصدعت منازلها وباتت معرضة للانهيار ترويجا للرواية التلمودية لدولة الاحتلال».

كما دانت وزارة الخارجية الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح النفق، وحذرت من أن «مثل هذه الإجراءات اللاشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر والاحتقان».

من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة في بيان إن «وزارة الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح نفق ما يُسمى بـ«طريق الحجاج» أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».

وشدد القضاة على «رفض المملكة المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، خصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له».

