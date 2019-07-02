عربيات ودوليات

القاهرة- «كونا»: حذرت جامعة الدول العربية امس من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الحفريات في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي لدى ادانته «بأشد العبارات» اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على افتتاح نفق ما يسمى بـ«طريق الحجاج» في البلدة القديمة أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى المبارك. واكد أبو علي عدم شرعية هذه الاجراءات الاسرائيلية «الاستيطانية العنصرية» مشددا على الانحياز «المطلق» والتبني «الكامل» من ممثلي الادارة الأميركية للمشاريع الاستيطانية التهويدية في القدس «خلافا للاجماع والشرعية الدولية».

