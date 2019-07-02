عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس إن الحكومة ستدفع 60% من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل. وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة في المئة الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته امس في رام الله «ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة».

وأضاف «تسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة وبتوجيه من الرئيس أبو مازن (محمود عباس) سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب».

وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل حجم ما تدفعه السلطة للأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وعائلات الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات أو الضالعين في قضايا أمنية أخرى، وفق قولها. وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهرياً.

