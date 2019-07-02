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طهران- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس أن إيران تجاوزت الحدّ المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «إسنا». وقال ظريف لـ«إسنا» إنه «بناء على معلومات بحوزتي، تجاوزت إيران حدّ الـ300 كيلوغرام» من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن مصدر إيراني قوله إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قاموا، امس بوزن اليورانيوم المخصب، المنتج من قبل إيران، حيث تخطى السقف المحدد.

وزكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، أعلن، قبل أسابيع، أن طهران ستنتج 300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب، مؤكدًا أن احتياطيات بلاده من اليوارنيوم المخصب ستزداد بوتيرة متسارعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية. وينص الاتفاق النووي للقوى الغربية مع إيران على ألا يتجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 300 كيلو غرام. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط الأمريكية، معتبرًا أن هذه الضغوط ناجمة عما سماه «هزائم واشنطن المستمرة في مواجهة طهران».

وأضاف ظريف، في مراسم «اليوم الوطني ليوم الصناعة والمناجم» امس أن الاستخدام المفرط للدولار في المستقبل سيقلل من دوره في العلاقات الدولية. وأشار ظريف إلى ما وصفه بـ«زيادة اقتدار وتأثير ايران في المنطقة»، وكذلك «عزلة أمريكا على الصعيد الدولي»، مضيفا أن الولايات المتحدة «فشلت في العثور على دول داعمة لها ضد إيران، ففي العام الماضي عقد الأميركان 4 جلسات لمجلس الأمن الدولي لغرض إدانة إيران، لكنهم فشلوا في كل مرة، وهذه الظروف أجبرت واشنطن على استخدام هذا السلاح فقط وهو الحظر الاقتصادي ضد إيران».

وحول تفعيل اتفاقية التجارة بين إيران وأوروبا والصين وروسيا، والمعروفة باسم «انستكس»، قال وزير الخارجية الإيراني بحسب وكالة أنباء «فارس» إن «الاتفاقية لا تلبي مطالب إيران، إلا أنها ذات قيمة استراتيجية». وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه «على المدى القصير، علينا أن نتغلب على الضغوط الأميركية من خلال الاعتماد على الإنتاج الداخلي».

على صعيد متصل حذر قائد في الحرس الثوري الإيراني الأميركيين من اتخاذ قرار الحرب، داعيا إياهم لمراجعة حساباتهم جيدا فلا يمكن التراجع خلال تلك الحرب. ونقلت «فارس» عن قائد مقر عمليات خاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد قوله، امس «سترد القوات المسلحة الإيرانية بدون أي تردد وبكل قوة على أي اعتداء ترتكبه الولايات المتحدة ضد أي جزيرة إيرانية أو على الحدود البحرية أو الجوية أو البرية». وأضاف رشيد «يجب على الأميركيين أن يعيدوا حساباتهم جيدا قبل أن يقرروا الحرب، حيث لا يمكن التراجع عنها» متابعا «نحن نحذر بأن مدة الحرب وزمانها لن تكون بيد أي أحد».

