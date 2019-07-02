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بيروت- الوكالات: أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي اجتمع، امس عقب الاشتباكات التي حصلت الأحد في بعض قرى قضاء عاليه والتي راح ضحيتها مرافقان لوزير في الحكومة اللبنانية، اتخاذه قراراً بتوقيف المتورطين بالحادث وإحالتهم إلى القضاء. وشدد المجلس الذي اجتمع بشكل استثنائي وبرئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لبحث الإشكال الأمني في قرى عاليه على اتخاذه قرارات «حاسمة» لإعادة بسط الأمن، إلا أنه أبقى على هذه القرارات سرية.

وخلال الاجتماع، وجّه عون الأجهزة الأمنية باعتقال المتورطين بالحادث، داعياً إلى التهدئة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلاف السياسي.

وبحسب البيان الذي تلاه أمين عام المجلس، العميد وجدي شمس الدين: «الرئيس عون شدد على أن ركائز الجمهورية هي 3: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي».

وطالب الرئيس عون «الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية الإجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من قرى عاليه». واتخذ المجلس «قرارات حاسمة بإعادة الأمن للمنطقة التي شهدت الأحداث الدامية ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة. كما أنه يبقي قراراته سرية».

وحضر الاجتماع الذي دعا إليه عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ودرس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الأعمال ولا سيما منها الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصةً الأحداث الأمنية في منطقة عاليه وسبق الاجتماع خلوة بين عون والحريري بحثت في المستجدات. والأحد، وقعت اشتباكات في منطقة عاليه، حيث استهدف مسلحون موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح غريب في قرية قبر شمون، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه وإصابة آخر، فيما وصفه الغريب «بالكمين المسلح ومحاولة اغتيال واضحة».

وجاء إطلاق النار في الوقت الذي أغلق فيه أنصار «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بقيادة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، طرقاً لمنع وزير الخارجية جبران باسيل من التجول في المنطقة.

وقال الحزب في بيان إن حراس الغريب فتحوا النار «عشوائياً» على مجموعة من الناس كانوا يغلقون الطريق لمنع باسيل من المرور. وأضاف أن أحد مؤيدي الحزب أصيب في إطلاق النار، وأن آخرين كانوا يحملون أسلحة فتحوا النار على موكب الغريب، ما أسفر عن مقتل اثنين من حراسه.

وذكر «الحزب التقدمي الاشتراكي» في بيان أن مرافقي الغريب «عمدوا إلى إطلاق النار باتجاه المحتجين بشكل عشوائي فرد بعض من كان يحمل سلاحاً باتجاه مصدر النار دفاعاً عن النفس فسقط مرافقان للوزير الغريب».

