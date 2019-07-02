عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: تسببت ضربات إسرائيلية على سورية ليل الأحد الاثنين بمقتل 15 شخصاً بينهم ستة مدنيين لم يعلم ما إذا كانوا قتلوا جراء القصف أم بسبب الضغط الذي خلّفته الانفجارات وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس. وأحصى المرصد مقتل «تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية في محيط دمشق وفي ريف حمص (وسط) واحد منهم فقط سوري الجنسية، بالإضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال» قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق.ولم يتضح وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجاً عن «القصف الإسرائيلي أم سقوط بقايا صواريخ أو بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات».

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أفادت في وقت سابق بمقتل أربعة مدنيين في ريف دمشق بينهم طفل رضيع «جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح» وتحدثت عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا. وتصدت الدفاعات الجوية السورية وفق ما نقلت سانا عن مصدر عسكري، «لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق».وأفاد مراسلان لوكالة الصحافة الفرنسية عن سماع دوي انفجارات ضخمة تردد صداها في أنحاء عدة من دمشق. ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة. إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال إن «الصواريخ طالت مركزاً للبحوث العلمية ومطاراً عسكرياً غرب حمص ينتشر فيهما مقاتلون ايرانيون ومن حزب الله اللبناني».وفي ريف دمشق جرى وفق عبد الرحمن استهداف مواقع عسكرية عدة، بينها مواقع لمقاتلين إيرانيين.

وفي موسكو أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، امس عدم وجود صلة بين محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب وموضوع الغارات التي استهدفت ضواحي دمشق.وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين الى عدم امتلاكه المعلومات الكافية حول الحادث وأوصى بيسكوف التوجه إلى العسكريين كونهم يملكون معلومات أدق».

من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في تصريح لقناة «روسيا اليوم» إن روسيا تدرس الضربة الإسرائيلية وتدعو إلى احترام القوانين الدولية. وقال لافروف إن الجانب الروسي بصدد دراسة الحقائق فيما يتعلق بالتقارير عن غارة جوية إسرائيلية على دمشق.

وأكد وزير الخارجية الروسي على أهمية احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن موسكو تعتبرها منطلقا لتقييم أي أفعال تقوم بها أي جهة في المنطقة.

