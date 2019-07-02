عربيات ودوليات

نيقوسيا- أ. ف. ب: أعلن مسؤولون في شمال قبرص امس أن صاروخًا يعتقد أنه روسي الصنع انفجر ليل الأحد ( الإثنين) في الجزيرة المقسّمة تزامنًا مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سورية.

وأفاد وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليًا قدرت أوزارساي عبر «تويتر» أنه «بناء على الاستنتاجات الأولية، سقط صاروخ روسي الصنع - كجزء من منظومة الدفاع الجوي التي تم تفعيلها خلال قصف جوي على سورية - على بلدنا مساء الأحد».

وأضاف أن العلامات التي عثر عليها على الشظايا هي ذاتها التي كانت على صاروخ من طراز «إس-400» سقط في تركيا العام الماضي.

ويعتقد أن الصاروخ انفجر قبل وصوله إلى الأرض.وقال الزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي «هذه هي إحدى النتائج السيئة للحرب في المنطقة».

