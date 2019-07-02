عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة استهداف قواتها الأحد اجتماعاً لقياديين في تنظيم مرتبط بـ «القاعدة» في شمال غرب سورية، وأسفرت الضربة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل ثمانية عناصر بينهم ستة قياديين.وأفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان ليل الأحد الإثنين عن شنّ غارة ضد «قيادة تنظيم القاعدة في سورية استهدفت منشأة تدريب قرب محافظة حلب» المحاذية لإدلب، مشيرة إلى أن «العملية استهدفت عناصر من تنظيم «القاعدة» في سورية مسؤولين عن التخطيط لهجمات خارجية تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء». واستهدفت القوات الأميركية التي تقود أيضاً التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» مرارا قياديين جهاديين في منطقة إدلب في شمال غرب البلاد. إلا أن وتيرة ذلك تراجعت بشكل كبير منذ عام 2017، لتتركز ضرباتها على مناطق سيطرة «داعش» قبل أن تتمكن قوات سورية الديموقراطية «قسد» من القضاء عليه العام الحالي.

