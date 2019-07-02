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واشنطن الوكالات: كشفت وسائل إعلام أميركية عن تعرض المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام، لإصابة بكدمات عنيفة، إثر اندلاع شجار مع مسؤولين كوريين شماليين.

ونشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية تقريرا حول ما وصفته بـ «المشهد الفوضوي» خارج قاعة الاجتماعات التي جمعت بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر كان في موقع الحادث، أن غريشام تورطت في الشجار مع مسؤولين كوريين شماليين، في الوقت الذي منع رجال الأمن الكوريين الصحافيين الأميركيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة والتي أسفرت عن إصابتها بكدمات عنيفة.

ونشرت مجلة «بوليتيكو» الأميركية تقريرا حول ملابسات ذلك الشجار، الذي تسبب في إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض. وقالت المجلة «بدأ الشجار، عندما منع رجال الأمن السريين التابعين لكوريا الشمالية الصحفيين الأمييكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات».

وقالت المجلة إنها اطلعت على مشهد سجل الواقعة بالكامل وظهر فيه غريشام وهي تقول لرجال الأمن السريين «اذهب، اذهب من هنا»، ثم دفعت مسؤول كوري شمالي جانبا في محاولة لفتح الطريق للصحفيين الأميركيين، ثم صرخ فجأة: «توقف توقف يا هذا» ثم ظهر في الخلفية آخرون يهتفون «الأميركية سقطت».

ولم يصدر بيان رسمي من البيت الأبيض أو غريشام يعقب فيه على تلك الوقائع، ولكن أشارت «سي إن إن» إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض لم تظهر بعدها في الصور الرسمية التي غادر فيها ترامب المنطقة العازلة بين الكوريتين.

