دوليه

تكتسب المباراة المرتقبة بين عملاقي كرة القدم الاميركية الجنوبية البرازيل المضيفة والارجنتين في نصف نهائي مسابقة كوبا اميركا والتي تقام على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي فجر غد الأربعاء طابع النهائي المبكر وسوبر كلاسيكو يحمل في طياته رائحة الثأر. ويقول غالفاو بوينو أشهر المعلقين في البرازيل الفوز، مهم، ولكن الفوز امام الارجنتين، افضل بكثير.دولتان تعشقان كرة القدم، لا تملكان الامكانات للتنافس مع الدول الاوروبية للاحتفاظ بافضل اللاعبين في أنديتهما، ولكنهما تتميزان بخزان لا يجف من المواهب الكروية.

وتشكل مباراة البرازيل والارجنتين صراعا بين منتخبين يسعيان إلى مصالحة جماهيرهما. مباراة بين سيليساو لا يزال مشجعوه يشعرون بالصدمة للخسارة المذلة امام المانيا (1-7) في عقر دارهم في نصف نهائي مونديال 2014 على ملعب مينيراو بالذات، مسرح الاهانة التي لحقت بهم قبل خمسة أعوام، ومنتخب ألبيسيليستي لم يفز بأي لقب كبير منذ 1993 وتتويجه الاخير بكوبا اميركا. وتبقى البرازيل المضيفة المرشحة للفوز، على الرغم من انها تخوض البطولة بدون نجمها نيمار المصاب الذي يعيش أسوأ فترة في مسيرته بعد اتهامه من قبل عارضة أزياء برازيلية بمحاولة اغتصابها، إضافة الى إمكانية مغادرة ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي للعودة الى فريقه السابق برشلونة الاسباني. في المقلب الآخر سيكون النجم الارجنتيني ليونيل ميسي حاضرا، على الرغم من ابتعاده عن مستواه واكتفائه بهدف يتيم من ركلة جزاء امام بارغواي في الدور الاول، وهذا ما اقر به اخيرا بقوله لا أخوض افضل كوبا اميركا، لا ألعب كما أرغب. قال نجم برشلونة الاسباني عقب الفوز على فنزويلا 2- صفر في الدور ربع النهائي من الصعب القول من سيكون المرشح (للفوز) بين الارجنتين والبرازيل في كوبا أميركا حيث اي فريق بامكانه أن يفوز على الآخر.

