دوليه

أنهى المنتخب المصري دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية على أرضه بشكل مثالي، بتحقيقه انتصاره الثالث تواليا وجاء على حساب أوغندا التي سترافقه الى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الأولى بنتيجة 2-0. وأنهت مصر مجموعتها برصيد تسع نقاط، تليها أوغندا (4 نقاط) التي تخطت الدور الأول للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة عام 1978، فجمهورية الكونغو الديموقراطية (3 نقاط) بعد فوز اول من امس برباعية نظيفة على زيمبابوي، سيجعلها في انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمحاولة التأهل كأفضل أربعة منتخبات تنهي المجموعات الست في المركز الثالث.

وبحسب الاتحاد المصري للعبة، فهذه «أول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس إفريقيا.. مصر تحقق العلامة الكاملة في المجموعة بثلاثة انتصارات والخروج بشباك نظيفة»، علما بأن الفراعنة يحملون الرقم القياسي في البطولة مع سبعة ألقاب.

وتدين مصر بفوزها الى النجم محمد صلاح والقائد أحمد المحمدي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 33 و45. وفي ختام الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، حققت مدغشقر المشاركة للمرة الأولى، مفاجأة بتفوقها على نيجيريا 2-0، ليترافق المنتخبان معا الى الدور الثاني، اذ تصدرت مدغشقر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط أمام نيجيريا (6) وغينيا (4) الفائزة في الجولة الثالثة على بوروندي 2-0. وفي مباريات اليوم، يبحث المنتخب التونسي عن فوز لا بديل عنه في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات، في حال رغب المنتخب المرشح للقب، بتفادي إحراج الخروج المبكر. وفشل نسور قرطاج في المباراتين الأوليين للمجموعة الخامسة في تحقيق الفوز، فاكتفوا بالتعادل مرتين بنتيجة 1-1، ضد أنغولا ومالي، ويستعدون لملاقاة الوافدة الجديدة موريتانيا اليوم على ستاد السويس. وسيكون المنتخب التونسي الذي يحتل حاليا المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين خلف مالي (4 نقاط) وتساويا مع أنغولا، مطالبا أقله بتفادي الخسارة التي ستؤدي حكما الى إقصائه من دور المجموعات. وفي حال الخسارة، سيفشل المنتخب في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في مجموعته (تأهل مباشر الى دور الـ16)، ولن يكون ضمن أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وضمن المجموعة ذاتها، يقام في الاسماعيلية لقاء أنغولا ومالي، في استعادة لمواجهتهما المثيرة في نسخة 2010، عندما تمكنت مالي من إنهاء المباراة متعادلة 4-4، بعدما بقيت متأخرة برباعية نظيفة أمام أنغولا المضيفة حتى قبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء. وفي المجموعة السادسة، تبحث حاملة اللقب الكاميرون في الاسماعيلية عن تثبيت الصدارة التي تحتلها برصيد 4 نقاط، أمام بنين وغانا (2 لكل منهما)، وغينيا بيساو (نقطة واحدة) من خلال الفوز على بنين اليوم. فيما تجد غانا نفسها في موقف مشابه للموقف التونسي،عندما تلتقي غينيا بيساو، اذ حصد منتخب «النجوم السوداء» نقطتين فقط من المباراتين الأوليين في المجموعة.

