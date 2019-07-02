محلية

لم أتطرق في المقالات السابقة عن النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية الجديدة عن اهمية تمثيل اللجنة بشخصيات متخصصة في مجال التربية البدنية physical education لانتظاري الى ما ستسفر عنه اختيارات «من لدية القرار» من الشخصيات الرياضية التي سيتم ترشيحها لعضوية مجلس الادارة «من غير حق التصويت بالمجلس». فقد جاءت اسماء محسوبة على «من لدية القرار» ليكمل هذه المسرحية السمجة «ابحث عن معناها»؟

واضح ان من لديه اي شهادة رياضية في الكويت يحتاج الى واسطة لدى «من لديه القرار» لكي يقتنع بمستوياتهم المهنية التخصصية من من لديه شهادة بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه في التربية البدنية؟علما بأن المجلس السابق للجنة كان يزخر ببعض خريجي هذا التخصص وهم من الكفاءات الرياضية اتذكر منهم الاخ د. عبدالمجيد الموسوي بطل العاب القوى السابق عضوا بمجلس الادارة... وقبلهم الكثير من المتخصصين لا تسعفني الذاكرة لذكرهم حاليا لانني مصدوم من هذه الاختيارات المحسوبة على «من لديه القرار».

فاستغرابي بعدم وجود متخصص لانه ذكر في النظام الاساسي وفي رؤية من لديه القرار بأن اللجنة الجديدة ستعمل مع القطاع التربوي لكي يبنوا لمستقبل الرياضة الكويتية مستقبلا... لذلك تم ضم وكيل وزارة التربية للمجلس ولم يهتموا بوجود متخصص في التربية البدنية بعضوية المجلس... والميثاق الاولمبي يشير الى الاهتمام بمادة التربية البدنية والرياضة بالمؤسسات التربوية «معادلة لا تحدث الا في الكويت» «بسبب اتفاق من لديه القرار مع....؟»

فمبروك للكويت على هذا المجلس المحلل لازمة الايقاف الرياضي حتى وان كانت الاسماء اقل من المطلوب من حيث الخبرة الرياضية ولكن نتوسم فيهم كل خير لانهم شباب، ولا نستطيع ان نلومهم في عضوية هذه اللجنة فهم حديثون في عالم الرياضة العالمية والمحلية «البعض منهم» فاللوم يقع على من «كان لديه القرار» اختارهم في نهاية الامر... والله من وراء القصد.

