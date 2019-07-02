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بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أعرب فيها سموه -حفظه الله- عن خالص التهنئة بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للسنوات الأربعة المقبلة (2019- 2023)، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد للاسهام في ارتقاء الرياضة الكويتية من خلال توفير البيئة المحفزة للرياضيين لصقل مواهبهم وبما يمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية وحصد المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات والبطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما بعث سموه ببرقيات تهان إلى كل من محمد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة وحسين المسلم أمين سر اللجنة والشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل ود. سعود الحربي بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس إدارة اللجنة، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة للجنة الرامية إلى تطوير وتقدم الرياضة الكويتية ورفعة شأنها.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ فهد ناصر الصباح بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للسنوات الأربع المقبلة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لكل ما فيه خير ومصلحة الرياضة الكويتية. كما بعث سموه ببرقيات تهان إلى كل من محمد جعفر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة وحسين المسلم أمين سر اللجنة والشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل ود. سعود الحربي متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد.

بدوره، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى الشيخ فهد ناصر الصباح أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.كما بعث الغانم ببرقيات تهنئة إلى اعضاء اللجنة بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس الإدارة، معربا عن تمنياته للشيخ فهد وأعضاء اللجنة بالتوفيق والنجاح في خدمة الرياضة الكويتية والرياضيين والمساهمة في تطور الحركة الرياضية الكويتية وتحقيق الإنجازات في جميع المحافل المحلية والدولية.

