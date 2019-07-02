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رفع الاتحاد الدولي لكرة السلة خلال اجتماع «كونغرس فيبا» اول من امس الإيقاف عن الكويت، بعد نحو 3 سنوات من الغياب عن المشاركات الخارجية. وفي بيان صحفي قال رشيد العنزي رئيس مجلس الادارة الاتحاد الكويتي للعبة: «تلقينا (امس) خبرا من الاتحاد الدولي اثلج صدورنا جميعا، فقد تم رفع الايقاف الرياضي بشكل كامل عن كرة السلة الكويتية.. وبهذه المناسبة يسرني بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء مجلس الادارة ومحبي ومنتسبي لعبة كرة السلة ان اتقدم الى سمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين بخالص الشكر وعظيم التقدير.. والشكر ايضا لحكومتنا الرشيدة واعضاء اللجنة السداسية ولكل من ساهم في رفع الايقاف عن كرة السلة الكويتية، معاهدين الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول الى اهدافنا المنشودة وتطلعاتنا التي نصبو اليها جميعاً».

