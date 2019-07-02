محلية

تسلم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الجديد أمس مبنى اللجنة ليباشر عمله بعد انتخاب المجلس الجديد أول من أمس خلال الجمعية العمومية التي شهدت انتخاب الشيخ فهد ناصر الصباح رئيسا، ومحمد جعفر نائبا للرئيس وحسين المسلم أمينا للسر والشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر وعلى المري ونائل العوضي ومساعد العجيل وسعود الحربي لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اختيار العضوين فاطمة حيات لرئاسة لجنة المرأة وفي السلطان لرئاسة لجنة الرياضيين، إلى جانب نجم الأزرق والقادسية بدر المطوع والفارس غازي الجريوي.

ورفعت اللجنة السداسية المكلفة بالإشراف على خارطة الطريق تقريرها إلى اللجنة الأولمبية الدولية الذي يتضمن الاجراءات التي اتخذت خلال الجمعية العمومية أول من أمس، على أن يتخذ المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قراره برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في أول اجتماع له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أمين السر العام حسين المسلم إن الصراعات المتعلقة بالرياضة انتهت ولن تعود في المستقبل، مؤكداً أن «الأمور السياسية لن تتدخل في الرياضة»، وقال: «لن يكون هنالك فريق ألف وفريق باء، سنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، والنظام الرياضي هو من يحدد من يكون صالحاً ومناسباً له».

وأضاف أن «الطريق صعب والمهمة ليست سهلة» من أجل إعادة الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن الوصول إلى الهدف المنشود لن يكون خلال سنة أو اثنتين بل يحتاج إلى وقت طويل. وأضاف: «الهدف الأساس هو جعل الرياضة مهمة داخل المجتمع الكويتي، وإعادة الثقة إلى الرياضة، وخلق نظام متكامل يبدأ من رياض الأطفال إلى اكتشاف المواهب وصقلها»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى التنسيق بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية بالإضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية المتمثلة بوزارة التربية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الدولة لشؤون الشباب.

وشدد المسلم على أهمية صقل الخبرات الرياضية الشابة ليكونوا «قياديي المستقبل»، وأوضح: «الكويت تنقصها عناصر كثيرة، لعل أبرزها الخبرات الإدارية، لذلك يجب علينا الاهتمام بالخبرات الرياضية الشابة وبالأخص من تقل أعمارهم عن 25 عاماً، من أجل اعدادهم ليكونوا قادة للرياضة في المستقبل».

