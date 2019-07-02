محلية

أكدت الهيئة العامة للرياضة الحرص على تقديم كل الدعم لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد بما يسهم في استعادة الرياضة الكويتية مكانتها إقليميا ودوليا. وأعربت الهيئة على لسان مديرها العام د. حمود فليطح عن التهنئة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية بقيادة الشيخ فهد ناصر الصباح بالحصول على ثقة الجمعية العمومية للجنة في الانتخابات التي جرت اول من امس بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأمين سر المجلس الأولمبي الآسيوي. كما أعربت عن تمنياتها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد بالتوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليه والعمل على تطوير الحركة الرياضية الكويتية. من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة د. صقر الملا إن انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد يعد آخر خطوات رفع الإيقاف عن الرياضة المحلية بشكل كامل. وأوضح أن الهيئة سترفع خلال الأيام المقبلة تقريرها إلى اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية والذي فرض في أكتوبر 2015.ودعا الملا الجميع إلى العمل والتكاتف مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد بغية النهوض بالرياضة المحلية وطي صفحة الماضي.

