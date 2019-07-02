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تقدم أمين السر ورئيس لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد بالتهنئة لرئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الشيخ فهد الناصر الصباح وأعضاء مجلس الإدارة بحصولهم على ثقة الجمعية العمومية وفوزهم بمقاعد مجلس إدارة اللجنة الاولمبية لدورتها الجديدة 2019-2023 متمنياً لهم التوفيق والنجاح في قيادة الحركة الرياضية الكويتية للمرحلة المقبلة وتحقيق النقلة النوعية التي يترقبها الشارع والجمهور الرياضي للارتقاء بالرياضة الكويتية وعودتها إلى منصات التتويج. كما تقدم الراشد بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة الاولمبية السابق الشيخ د. طلال الفهد وزملائه أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم الكبيرة خلال السنوات الماضية وما قدموه لخدمة الرياضة والشباب الرياضي الكويتي، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة التفاف جميع الرياضيين مسؤولين ولاعبين حول الكويت وعلمها والابتعاد عن بؤر الخلاف التي تسبب في تراجع التصنيف الرياضي للبلاد في جميع الألعاب لتعود الرياضة الكويتية بحيوية الشباب المخلص إلى مكانها الطبيعي.

