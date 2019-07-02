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اختتم منتخب التنس مشاركته في تصفيات المجموعة الثالثة لآسيا وأوقيانوسيا ضمن بطولة كأس العالم للرجال (كأس ديفيز) التي استضافت منافساتها سنغافورة اخيرا، بانتصارين مقابل خسارتين تعرض لهما، قبل ان يعود الى البلاد اول من امس. ولعب منتخب الكويت في المجموعة «A» القوية التي ضمت كلاً من فييتنام وسريلانكا وسنغافورة بينما جمعت المجموعة «B» كلاً من قطر وإيران وسورية وماليزيا. وفاز منتخب الكويت بنتيجة واحدة 2- 1 على كل من سنغافورة وماليزيا، فيما خسر امام فييتنام 0-3 وامام سريلانكا 1 - 2. وبهذه النتيجة ضمنت الكويت البقاء في المجموعة الثالثة للعام 2020.