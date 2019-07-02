آراء

مع تأخر افتتاح مدن الألعاب والتسلية التي وعدت بها الحكومة منذ سنوات ولاسيما بعد ان اغلقت الكثير منها وهناك غيرها في طريقها للاغلاق وآخرها ما يتردد عن اغلاق صالة التزلج بهدف توسعة حديقة الشهيد والتي لا اعلم لماذا لا تكون صالة التزلج جزءا منها؟، إلا ان القائمين على الحديقة يفضلون المناخ الصحراوي على مناخ الثلوج. نقول مع ذلك التأخر، ظهر في احدى القنوات الكويتية مسؤول لإحدى المستشفيات الكويتية وقرر اطلاق برنامج صيفي لمرتادي ذلك المستشفى وذلك عبر نقلهم بما يسمى «بنقالة طبية ارضية» يتم جرها على السلالم بحبل بدلا من زحمة السرير الطبي الذي يأخذ حيزا في المصاعد الكبيرة، وهذه النقالة الطبية تسمى بالكويتي «الزحلاقية الطبية» واهميتها لا تكمن في سهولة نقل الموتى، اقصد المرضى، عبر زحلقتهم، ولكن كونها ايضا اداة ترفيه، كما انها تعبر عن التراث، فمن منا لم يتزحلق في طفولته على السلالم؟ وها هي الآن تطورت لتصبح اكتشافا طبيا ترفيهيا ستكون الكويت اولى دول الشرق الأوسط في تطبيق تلك الزحلاقية على حد تعبير ذلك المسؤول. ومن منا لا يرغب في بعض الترفيه وهو مريض، ولن يوجد افضل من ترفيه التزحلق؟ فبعد حرماننا القريب من التزحلق على الجليد عبر الغاء تلك الصالة التاريخية، سوف تعوضنا الحكومة من خلال التزحلق في المستشفيات.

ومنذ ذلك التصريح وحتى كتابة هذا المقال مر اسبوع كامل من التدريب او التزحلق في ذلك المستشفي على تلك «الزحلاقية» حيث تم اختيار عدد من الأطباء والممرضين وغيرهم ليتدربوا على تلك «الزحلاقية» ومن ثم يدربون من هم اقل منهم من ناقلي المرضى او هواة التزحلق، ولكن لاتزال هناك الكثير من التساؤلات التي تثيرها تلك الزحلاقية، فقد رأينا في الفيديو احدى تجارب التزحلق حيث كان المتزحلق يتم جره وانزاله بحبل، ولكن كيف اذا كان العكس، اي التزحلق صعودا؟ فهل الزحلاقية معدة لذلك؟ كذلك ما هي الأعمار المسموح بها للتزحلق؟ وهل سوف تضم كذلك المسنين؟ وما هي الأوزان القابلة للتزحلق، وماذا سيكون الحل في حال ان المتزحلق من اصحاب السمنة المفرطة؟ فهل ستكون اجراءات السلامة وضمان التزحلق كافية.

نهنئ القائمين على تلك الفكرة الترفيهية- التراثية- الطبية، فبعد التب او السطل وحملة ترشيد المياه، ومفاجأة حليب الصراصير، ها نحن نتزحلق طبيا على سلالم المستشفيات مما يؤكد بأننا نعيش في صيف ساخن وحافل بالزحلاقيات، والى زحلاقية جديدة، نلتقي بكم على خير.

