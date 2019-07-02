آراء

دور الانعقاد الحالي من عمر مجلس الأمة الموقر الذي يطرق باب النهاية وبداية العطلة الصيفية التي قد تكون مثل السابقة طويلة لحد الملل، لكون الطلعة الصيفية السابقة وصلت لأربعة أشهر ما يعني أنها عطلة أطول من العطلة الصيفية لطلبة المدارس، وبات الكل بالكويت ينظر ويشاهد ويسمع كيفية سير وتمرير الميزانيات والموازنات التي تخص الدولة ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، ولكن هذا الدور الذي نقدر أن نسميه بدور الاستجوابات التي لم ينجح فيها احد ومع هذا ظهر لنا نجم بعز الظهر وخل نشوف نجمنا هذا شنو وليش.

وآخر مسلسل الاستجوابات الاستعراضية بهذا الانعقاد بات استجواب وزير المالية الذي طاف وعدى استجوابا قبل شهر من اليوم تقريبا، ولكن هذا الاستجواب الأخير بعمر هذا الانعقاد بات بطعم دور ثاني باختبارات نهاية العام للطلبة، وبالماضي القريب كان الطالب الذي يرسب بأي مادة دراسية باختبارات نهاية العام الدراسي يجلس طوال العطلة الصيفية حتى يأتي موعد اختبارات الدور الثاني قبل بداية العام الدراسي الجديد وهذا بالفعل هو واقع وزير المالية الموقر بهذا الاستجواب الذي جاء حكوكه الاستجوابات وهل غدا الأربعاء سيظل الوزير الموقر وزيرا؟ أم سيأخذ العطلة الصيفية للراحة والاستجمام؟ وكيف سوف تتعامل الحكومة الرشيدة مع نتائج هذا الاستجواب الحكوكي؟ وما هي الصفقات التي ستعمل ويتم الاتفاق عليها صيفا بسبب تبعات هذا الاستجواب، ولكن الأسئلة هنا كثيرة بعقلي كمواطن بسيط من فئة الغالبية الصامتة لماذا هذا الاستجواب؟ ولماذا بهذا الوقت من عمر دور الانعقاد؟ وما هي الغاية من تقديمه؟ وهل هو من اجل إبراء الذمة أمام القواعد الانتخابية؟ أم هو ردة فعل لوعود لم تحقق؟ أم هو من اجل الكسب مزيد من المكاسب؟ أو هو استجواب مكمل للاستجوابات ال8 التي سبقته حتى تفرغ المادة 100 من فحواها؟ وهل سيكون مصير هذا الاستجواب مثل ما سبقوه؟ وان كان مثل سابقيه ما الفائدة إذن؟ وما هي المكاسب منه؟

وهنا اعترف أنا المواطن البسيط من أهل الغالبية الصامتة التي لا يهتم بها احد ولا يأخذ بخاطر أهلها أي مسؤول بهذا الوطن الغالي ولا ينظرون لهمومنا بعين الاهتمام لكوننا من البسطاء أقول نعم هذا الاستجواب له مكاسب وأرباح سوف نعرفها بعد نهايته أيا كانت نتيجته لكون اليوم باتت نتائج الاستجوابات غير مهمة بقدر ما هو المكسب منها، وكل هذا لكوننا نعيش بالكويت العزيزة وهذي الكويت صلي على النبي، ويقولون ان الكويتيين ما يخترعون شيئا واليوم الواقع يقول اننا اخترعنا استجوابا له نكهة اختبارات الدور الثاني للراسبين باختبارات نهاية العام الدراسي.

وأنا اختم هذا الفيض من الغيض الكثير الذي بداخل كل مواطن بسيط من أهل الكويت من أداء السلطتين الموقرتين بالبلاد أتمنى من العلي القدير أن يصلح حال أداء السلطة التنفيذية ويعتدل حال السلطة التشريعية بحيث يكون ديدنها الوطن والمواطن فقط، والحين ما بقى سوى الدعاء لله وحده أن يحفظ ويحرس الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء وضرر ويديمها لقيام الساعة، ولا يصح إلا الصحيح.

مواطن مينون يسأل: شنو رأي النواب الكرام باستجواب الحكوكه؟ الجواب كله بهذا المثل العراقي القديم (السيد إلي ما يشور محد يزوره) وأنت أركد بس عاد يا مواطن.

