آراء

بين فترة وأخرى يخرج إلينا أشخاص يطالبون بمنع الاختلاط في المعاهد والجامعات الحكومية والأهلية.. والسؤال هو: لماذا تتكرر تلك المطالبة بين فترة وأخرى وأيضاً تتكرر من نفس الأشخاص ولماذا لا يطالبون بمنع الاختلاط أيضاً في الأسواق والمستشفيات والشوارع؟ وهل وراء هذه المطالبات اجندات خارجية أو داخلية ومن أين يأتون بهذه المطالب التي لا تخدم الوطن والمجتمع في شيء سوى اضاعة الوقت في المجلس في أشياء لا تقدم ولا تؤخر، فمن المفترض أن يكون اهتمامهم بقضايا تهم المجتمع، حيث ان هناك قضايا شائكة أولى بالاهتمام مثل قضية البدون التي مرت عليها عشرات السنين ولم تحل الى الآن ايضاً مشكلة القروض والفوائد التي ارهقت كاهل المواطنين أيضاً الفساد الذي انتشر في كل الوزارات والدوائر، ولماذا لا يطالبون بحل تلك المشاكل ام انهم انتهوا من كل هذه القضايا وتم حلها فبقيت مشكلة الاختلاط والتي هي منذ القدم، فقبل ان نولد والاختلاط موجود وكبرنا ونحن نرى الاختلاط في الجامعة ولم نسمع يوماً من الايام ان حدثت مشكلة في الجامعة بسبب الاختلاط، اذاً ما مشكلة هؤلاء المطالبين بمنع الاختلاط؟

في كل مكان نعيش به يوجد به اختلاط حتى في منازلنا ومنازل المطالبين بمنع الاختلاط حيث نعيش جميعاً مع الخدم والسائق فاذا صدقتم في مطلبكم فلتطردوا الخدم والسائق من منازلكم لانه يعتبر اختلاطا، كما ان الاختلاط يوجد في أكبر تجمع اسلامي وهو الحج والعمرة فالله سبحانه لم يأمر بأن يكون هناك يوم للنساء وآخر للرجل او ان يضع لمكة المكرمة مكانين للرجال ومكة أخرى للنساء، اذا فماذا تسمون هذا الاختلاط هل هو اختلاط أم عبادة أم فساد، ان الله لم يمنع الاختلاط في بيته فهل يستطيعون ان يطالبوا بمنع الاختلاط في الحج أو العمرة، هل تستطيعون ان تمنعوا الاختلاط في المستشفيات وهل تستطيعون منع الاختلاط في الأسواق والأماكن العامة كالبحر والحدائق، ان منع الاختلاط يكلف الدولة الكثير ويستنزف من ميزانيتها الملايين من الدنانير في بناء مبان جديدة وطاقم تدريس جديد وزيادة في اعداد ونسب العمالة لان هذه المباني الجديدة تحتاج الى كادر تعليمي وسكرتارية وعمال نظافة، مما يرهق ميزانية الدولة وادارة الجامعة. فهل الدولة مستعدة لان تقوم ببناء مبان جديدة حتى يمنع الاختلاط وتكون لدينا كليات للبنات وكليات للشباب كل على حدة؟ لذا ارجو ممن يطالبون بمنع الاختلاط ان يدرسوا هذا الطلب دراسة وافية وليس من اجل كسب الاصوات في الانتخابات القادمة.

