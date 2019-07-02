دفتر أحوال

تمكن رجال الإطفاء ظهر أمس من السيطرة على حريق اندلع في شاليهات ومواد إنشاء في مبنى قيد الانشاء في منطقة صباح السالم دون حدوث اصابات. وفي التفاصيل بأن بلاغاً ورد ظهر أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في مبنى قيد الانشاء في منطقة صباح السالم، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي القرين ومشرف الى موقع البلاغ حيث تبين بان النار اندلعت في شاليهات مصنوعة من الكيربي ومواد انشائية وكيربي لمبنى قيد الانشاء، فتم اخلاء الموقع من العمال ومن ثم محاصرة النار واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

