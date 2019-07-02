دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات «المعارضة» بسقوط الدعوى الجزائية قبل مواطن بمضي المدة بعد ان ادانته غيابيا بالحبس عام 1999 بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لتعديه على موظف عام واهانته.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهم انه ضرب مواطنة عمدا فاحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وكان ذلك على نحو محسوس وتعديه على موظف عام هو الرقيب اول بادارة مرور الفروانية بأن دفعه بيده اثناء تأدية وظيفته وهدد المجني عليها بالقتل بقصد حملها على التنازل عن حقها في قضية جناية وضرب واهانة بالقول المتواجدين في الواقعة.

وحضر المحامي علي مطر الواوان امام المحكمة دافعا بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم مؤكدا ان المادة 4 من قانون الجزاء تنص على أن تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكمة بها اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الامر الذي يكون معه ذلك التاريخ هو تاريخ اخر اجراء صحيح تنطقع به المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية قبل المتهم والذي خلت الاوراق مما يدل على انقطاع تلك المدة بالنسبة له بعد ذلك التاريخ وحتى اقامته للمعارضة الامر الذي تنتهي معه المحكمة وبحق الى سقوط الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المعارض بمضي المدة عملا بنص المادة 4 من قانون الجزاء.

