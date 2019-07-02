دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من جلب 17 الف حبة مؤثره عقليا «الامفيتامين» عبر شحنة قادمة من إحدى الدول الاوروبية لتناقض اقوال الضابط، وبعد مطالبة النيابة العامة بإعدامه.

واسندت النيابة العامة الى المتهم جلب المادة المؤثرة عقليا «الامفيتامين» وكان ذلك بقصد الاتجار بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونا وهرب البضاعة بأن ادخلها الى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما قرره المفتش الجمركي بمطار الكويت الدولي انه وحال مباشرته لعمله قدمت شحنة الى مطار الكويت الدولي تم طلبها عن طريق شركة شحن فقام بتفتيشها قبل ارسالها لتلك الشركة وحال كشفه عليها اشتم رائحة صبغ تخرج منها، حيث كانت الشحنة عبارة عن قطع غيار سيارات فقام بوضعها بجهاز الكشف وظهر بها دوائر صغيره فقام بفتح الشحنة وتم عثر على اقراص مخفية بشكل سري وعددها حوالي 17 الف فقام بالتحفظ عليها، وانتظر صحاب الشحنة لكي يتسلمها الا انه لم يأت فقام بارسال تلك الشحنة ومحضر ضبطها والمضبوطات للادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وحضر المحامي عايد مهدي الرشيدي عن المتهم ودفع وترافع شفاهة دافعا بتناقض اقوال ضابط الواقعة بقضية اخرى مع المتهم باقوال مجري التحريات واعتصام المتهم بالانكار بالتحقيقات وامام النيابة العامة وأن الاوراق خلت من اي ادلة على ارتكابه للتهم المسندة اليه.

