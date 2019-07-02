دفتر أحوال

قضت المحكمة المدنية بالزام وزارة الاشغال وشركة تأمين بتعويض مواطن مبلغ 20 ألف دينار كويتي جراء تعرض مركبته للغرق والاتلاف اثر موجة الامطار التي شهدتها البلاد مؤخراً في الطريق العام ما تسبب بالعطل في محركاتها واتلاف محتوياتها.

وتتلخص الدعوى التي اقامها المواطن عبر المحامي جراح هادي العنزي أمام المحكمة المدنية والذي طالب فيها بالزام وزارة الاشغال وشركة التأمين بتعويض موكله المواطن بمبلغ 20 ألف دينار نتيجة العطل التي تعرضت له مركبته الحديثة من الامطار التي شهدتها البلاد مؤخراً في الطريق العام.

وتمسك العنزي خلال مرافعته بأحكام محكمة التمييز في شأن المناط التعويض عن الضرر المادي هو الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون وقع بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل محققا وان عبء اثبات الضرر يقع على عاتق المضرور.

وأوضح العنزي ان مدى الضرر الذي وقع فيه موكله وانعقدت فعليا المسؤولية على المدعى عليهم في إلحاق الضرر لموكله.

وعليه أجابت المحكمة المدنية لطلبات المحامي العنزي وقضت بالزام وزارة الاشغال وشركة التأمين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 20 الف دينار كويتي تعويضا عما اصابه من ضرر.

